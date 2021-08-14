ومن المتوقع أن تقبل مديرة المركز روشيل والينسكي، التوصية وتعطي الموافقة النهائية على تقديم الجرعة الثالثة في غضون ساعات.

ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام الملايين ممن يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد للحصول على جرعة أخرى من لقاحي فايزر وموديرنا نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقاً للمركز، فإن نحو سبعة ملايين أو 2.7 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من نقص المناعة.

ويشمل ذلك التصنيف كثيرين ممن يعالجون من السرطان أو أمراض الكلى المزمنة، إضافة إلى مرضى زراعة الأعضاء، بما في ذلك من خضعوا لعمليات زرع الخلايا الجذعية خلال العامين الماضيين، وأولئك الذين يعانون من أمراض تضر الجهاز المناعي.

وجاء اجتماع اللجنة الاستشارية بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية، الخميس، على تقديم جرعات إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا لذوي المناعة الضعيفة.

لكن الهيئة لم تضمن لقاح جونسون آند جونسون إلى ترخيص الاستخدام الطارئ لجرعة ثالثة، بسبب عدم وجود بيانات كافية عن نتائج إعطاء جرعات إضافية.

ووفقاً لمسؤولين في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لن يطلب من المرضى الحصول على وصفة طبية للحصول على الجرعة الثالثة.

لكن يتعين عليهم أن يؤكدوا فقط بأنهم يعانون من ضعف في جهاز المناعة. واعتبر المسؤولون أن الهدف من ذلك هو تقليل العوائق التي تحول دون الحصول على اللقاح.

وستقدم الجرعات الإضافية مجانا وبالطريقة ذاتها من خلال الصيدليات ومزودي خدمات الرعاية الصحية.