وجاء هذا الفشل في وضع القمر الصناعي في مدار حول الأرض نتيجة خلل فني بعد دقائق من إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في بيان على موقعها الإلكتروني "الأداء في المرحلتين الأولى والثانية كان طبيعيا. لكن الاشتعال في المرحلة العليا ... لم يحدث بسبب خلل فني. ولم يتسن إنجاز المهمة على النحو المنشود"، بحسب ما ذكرت روتيرز.

وأطلقت الهند القمر الصناعي، الذي كان يستهدف المراقبة السريعة للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والعواصف الرعدية، في الساعة 0013 بتوقيت جرينتش من مركز ساتيش داون للفضاء في سريهاريكوتا في جنوب البلاد.