يجولون في الشوارع والميادين منذ الصباح، تتناثر أمامهم "حبّات التين" مُقسمة لفئات، بين الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، ووعاء بلاستيكي مملوء بالمياه، وآخر مخصص لوضع النقود، و"ملقط" لالتقاط "الشوك".

التين الشوكي أو "حبات السعادة" من الفاكهة المميزة في فصل الصيف في مصر، تتميز بخصوصيتها وتفردها، فلا تجدها إلى جوار باقي أصناف الفاكهة في المحال التقليدية المُخصصة لبيع الفاكهة والخضروات، بل لها بائع خاص بطقوس خاصة، عادة ما يكون متجولا في نطاقات بعينها، وكثيرا ما تجد عربتين أو ثلاث إلى جوار بعضهما البعض في أحد الميادين أو مفارق الطرق. كما أن "التين" يُباع بـ "الحبّة" وليس بالكيلو على غرار باقي أصناف الفاكهة.

علاوة على أن "حبّات السعادة" عادة ما يتناولها الناس مباشرة من يد البائع، الذي يقوم بـ "تقشيرها" وإعطائها لـ "الزبون" في يده.. واحدة تلو الأخرى.

والبعض يفضل تناولها بالمنزل، ومن ثمّ يطلب وضعها في طبق من الفوم أو كيس بلاستيكي. ويصل سعر "الحبّة الواحدة" في مصر حاليا من جنيه إلى جنيهين ونصف.

ومن هذه الخصوصية يستمد "التين الشوكي" حضوره الواسع في مصر، لا سيما أنه من الفواكه التي يُقبل الناس على تناولها وتمنحهم شعورا بالسعادة، وقلما تجد من لا يحبه، لدرجة أن البعض -من فرط لذاذته- يتناول كميات كبيرة منه، حتى أن بعض الشباب يدخلون في تحديات مباشرة على من يستطيع أن يتناول أكبر قدر من "حبات التين الشوكي".

فوائد التين

ويعدد استشاري الأغذية والسمنة والنحافة والأمراض الباطنية في القاهرة، هاني جبران، فوائد "حبّات السعادة" قائلا إنه "نبات من الفصيلة الصبارية التي تنمو في المناطق الجافة وتتمتع بقدرة هائلة على مقاومة الجفاف"، مشيرا إلى أنه "له فوائد عديدة؛ لاحتوائه على الكالسيوم والحديد والمغنسيوم والفسفور والزنك والسيلينيوم وفيتامينات ج و أ، والصوديوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك".

ويوضح أن "التين الشوكي" مفيد لمن يعانون من "البول السكري" من النوع الثاني؛ لأنه ينظم مستويات السكر بالدم، وله فوائد في خفضها. كما أنه يخفض احتمالات الإصابة بالسكري.

ومن فوائده أيضا مساعدة الجهاز الهضمي وتحسين صحته، لدوره في تنظيف القولون والوقابة من الإمساك، فضلا عن دوره في تحسين صحة القلب والشرايين؛ لاحتوائه على البوتاسيوم والألياف الغذائية وعديد من العناصر الغذائية المهمة.

وحول ما إن كان "التين الشوكي" فعّال في "التخسيس" وفقدان الوزن، قال إن له فوائد من شأنها الشعور بالامتلاء وتنظيم عملية الهضم، ومفيد عام للجسم، ويسهم في منع العطش في الصيف، لاحتوائه على الماء، موضحا أن من بين فوائده أيضا دعم مناعة الجسم، لاحتوائه على الزنك والسيلنيوم. علاوة على كونه مفيد لخفض ضغط الدم.

أضرار.. احذرها

ويحذر جبران من الإفراط في تناول التين الشوكي، على اعتبار أن ذلك قد يتسبب في انخفاض مستوى السكر في الدم، وقد يتسبب أيضا في الانسداد المعوي لما يحتويه من بذور.

ويلفت إلى أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في بعض الاضطرابات الهضمية، لا سيما لدى الأطفال، الذين قد يتسبب لهم في انسداد معوي. وينصح في السياق بعدم تناول الأطفال أكثر من حبتين من التين الشوكي في الوم الواحد، وخمس حبات للبالغين.