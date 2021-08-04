ووفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الخاصية الجديدة تتيح للأشخاص إرسال مقاطع فيديو وصور "على أن تحذف تلقائيا بعد مشاهدتها مرة واحدة".

ويمكن لمرسل الصورة أو الفيديو النقر على أيقونة "View Once" أو "العرض مرة واحدة" في شريط النص قبل إرسال الرسالة.

وسيجري تحذير المرسل من إرسال الصور أو مقاطع الفيديو بخاصية العرض مرة واحدة "لأشخاص موثوق بهم"، على اعتبار أنه لا يزال من الممكن التقاط "لقطة شاشة" أو تسجيل الفيديو قبل اختفائه.

وقالت شركة "واتساب" إن الميزة الجديدة تمنح المستخدم "مزيدا من التحكم في خصوصيته".

كما أشارت الشركة إلى أنه "إذا اختار مستلم الرسالة الإبلاغ عن الفيديو أو الصور، فسيتم إعادة توجيهها إلى فريق الأمن في واتساب للتحقق منها".

وعلى الرغم من أن الرسائل على واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، إلا عندما يتم الإبلاغ عن شخص ما، فيتم إرسال نسخة غير مشفرة إلى الشركة.

واعتبر بعض المراقبين هذه الميزة وكأنها منسوخة من "سنابشات" و"إنستغرام"، بعد ظهورها لأول مرة عام 2017.