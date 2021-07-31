ولذلك نسمع في الأخبار أن حسابات أشخاص في "واتساب" قد تعرضت للاختراق، فإن حدث معك هذا الأمر فماذا تفعل؟

في البداية، إن تعرض حسابك في "واتساب" للاختراق لا يلحق الضرر بك فقط، بل بآخرين خاصة أنه قراصنة الإنترنت عادة ما يستولون على جهات الاتصال الموجودة في الحساب.

والخطوة الأولى التي على أي شخص القيام بها بعد اختراق حسابه هي بعث رسالة إلى الدعم الفني في "واتساب" Whatsapp - [email protected]

وعليك أن تذكر في الرسالة كلمات مثل "مسروق" أو "مفقود"، ويرجى تعليق عمل الحساب، ومن الضروي كتابة رقمك الهاتفي في الرسالة.

وبعد ذلك، من المهم أن يقوم الشخص بتثبيت الحساب وإزالته من الهاتف مرات عدة في أوقات مختلفة طوال اليوم، للتشويش على القراصنة.

ولا تنسى أن تبلغ الأقارب والأصدقاء عن اختراق الحساب، واطلب منهم عدم الرد على أي رسائل واردة حسابك على "واتساب".

ويجري تفعيل تطبيق "واتساب" من خلال إدخال رقم هاتفك الشخصي في خانة البيانات بالتطبيق، ومن أجل التحقق من هوية الشخص، يوجه "واتساب" رمزا للتحقق مكونا من 6 أرقام، فإن وصل هذا الرقم إلى شخص آخر فهذا يعني أن اختراق الحساب بات حقيقة.

وهذه بالطبع واحدة من طرق عدة لاختراق الحساب.

وسيكون لديك مدة 30 يوما بعد تعليق حساب "واتساب" لاستعادة الملفات الموجودة فيه وإلا سيتم حذفها نهائيا في النسخة الاحتياطية.