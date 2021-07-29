ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة Science Translational Medicine، فإن مركب الـ"فارنيسول"، قد أوقف تلف خلايا الدماغ التي تنتج "الدوبامين" لدى فئران خضعت للتجربة.

و"الفارنيسول" مركب يلعب دورا مهما في تشكيل ستيرويدات منشطة، مهمة للبناء العضوي الطبيعي.

ويعطّل "الفارنيسول" عمل البروتين الرئيسي المسؤول عن تطور مرض باركنسون، وهو PARIS، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وبحسب المؤلف المشارك في الدراسة، ومدير معهد جونز هوبكنز لهندسة الخلايا، تيد داوسون، فإن هذا الاكتشاف سيساهم في تطوير علاجات جديدة مصممة لاستهداف البروتين المسؤول عن مرض باركنسون.

ووفق داوسون فإن تراكم البروتين PARIS، يبطئ إنتاج البروتين الوقائي PGC-1alpha، والذي يحمي خلايا الدماغ من إتلاف جزيئات الأوكسجين المتراكمة.

وبدون PGC-1alpha، تموت خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى ظهور التغيرات المعرفية والجسدية المرتبطة بمرض باركنسون.

ورغم وجود "الفارنيسول" بشكل طبيعي في الفاكهة وعدد من الأعشاب العطرية، إلا أنه من غير الواضح مقدار المركب الذي يحصل عليه الناس من خلال نظامهم الغذائي، والمقدار الواجب توفيره للوقاية من باركنسون.