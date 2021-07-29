يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضح ذلك المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي عبد الله الربيعة، متوقعاً أن تستغرق العملية الجراحية قرابة 8 ساعات ونصف، وتُجرى على ثمان مراحل، ويشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وأضاف الربيعة أن التوأم الطفيلي هو عبارة عن طفل مكتمل مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة على التوأم عائشة، وتشترك معها في منطقة الحوض، كما أن هناك عيوبًا خَلقية واشتراك في الجهاز البولي والتناسلي السفلي.

وتعد العملية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، هي العملية رقم 50 ضمن خبرة رائدة للسعودية على مدى ثلاثة عقود تمت فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم.

وذكرت "واس" أن الفريق الطبي والجراحي أجرى في الفترة السابقة العملية رقم 49 لتوأم ملتصق بالصدر والبطن بعملية معقدة تكللت بالنجاح التام.