ونشر مغردون تفاصيل مزاد لأرقام هواتف 3.8 مليار شخص حول العالم، تم الاستحواذ عليها من تطبيق "كلوب هاوس"، ومن المقرر أن يحدث المزاد في يوم 4 سبتمبر القادم، والذي يصادف الذكرى الـ 23 لتأسيس غوغل.

وبحسب ما نشر المغردون فإن قراصنة أعلنوا عن المزاد على شبكة "الويب المظلم"، مؤكدين أن أرقام الهواتف تشمل أرقام الهواتف المحمولة، الثابتة، الخاصة، وأرقام مهنيين، وتصنف جميعها وفقا لترتيب وطني ودولي لكل شخص ومنظمة.

وأضاف القراصنة أن أرقام الهواتف تمت مزامنتها بشكل تلقائي، بحيث إذا أضاف أحد مستخدمي "كلوب هاوس" رقم هاتف جديد، يضم إضافة الرقم تلقائيا إلى قاعدة البيانات السرية الخاصة بالتطبيق.

الويب المظلم

الويب المظلم، هو مجموع المواقع الإلكترونية كافة التي يتعذر الوصول إليها عبر متصفح عادي، ولا تتم فهرستها بواسطة محركات البحث مثل غوغل.

ويمكن الوصول إلى هذا العالم الخفي من الإنترنت من خلال خدمات خاصة مثل متصفح (TOR- تور) الذي يستعمله العديد من مستخدمي الإنترنت كأفضل طريقة للبقاء على هوية الشخص المتصفح ومكانه مجهولين.

ما وراء المزاد؟

لا يقلل خبير تكنولوجيا المعلومات، تامر محمد، من خطورة الأمر وجديته، لافتا أن الويب المظلم مليء بمثل هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، ومؤكدا صعوبة تعقب أمثال هؤلاء القراصنة.

وأضاف محمد لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مدى صحة المزاد من عدمه لا يمكن التحقق منها بشكل كافي خاصة أن شبكة الويب المظلم تخفي هوية الأشخاص، إلى جانب أن التداول المالي يتم من خلال العملات الرقمية، مما يصعب من تتبعه أو إيقافه.

وبيّن أن بعض هذه العمليات يتم تتبعها من خلال الحسابات التي قامت بضخ عملات رقمية في عملية البيع، لكن هذا الأمر قد لا يمثل خطورة كبيرة على القراصنة.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن أرقام الهواتف تمثل أهمية كبرى للعاملين في مجال التسويق، إذ إنه يمكن تصنيفها وفقا لبيانات الأشخاص، ومن ثم يمكن استهدافهم في عمليات تسويق.

وتابع قائلا: "كما يمكن الوصول إلى أرقام هواتف مشاهير كثيرين، لا تتوفر أرقامهم بسهولة".

واختتم محمد قائلا إن البيانات "تمثل أهمية كبرى، إذ يمكن تصنيفها وفقا للموقع الجغرافي والوظيفة وتحليلها، لتستخدم في مسائل عدة، فيما يعرف بعلم (البيانات الكبيرة)".