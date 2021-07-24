وقالت "ناسا" في بيان، إنه من المقرر أن يطلق صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبيس إكس" المهمة "يوروبا كليبر" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأميركية.

وحصلت "سبيس إكس" في أبريل الماضي على عقد قيمته 2.9 مليار دولار لبناء مركبة فضائية للهبوط على القمر، حيث من المقرر أن تحمل رواد فضاء من "ناسا" إلى القمر لأول مرة منذ عام 1972.

لكن تم تعليق هذا العقد بعد أن احتجت شركتا فضاء منافستان، وهما "بلو أوريغن" المملوكة لجيف بيزوس وشركة المقاولات الدفاعية "داينتكس" على اختيار "سبيكس إكس".

ويعد الصاروخ "فالكون هيفي" المكون من 23 طابقا والقابل لإعادة الاستخدام جزئيا، أقوى مركبة إطلاق فضائية عاملة في العالم حاليا.

وقام الصاروخ بنقل أولى حمولاته التجارية إلى الفضاء في 2019، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وسيقوم المسبار بإجراء مسح مفصل للقمر "يوروبا" التابع للمشتري والمغطى بالجليد وهو أصغر قليلا من قمر الأرض، وهو من المناطق التي يبحث العلماء عن احتمال وجود حياة فيه في النظام الشمسي.

وبحسب "ناسا"، فإنه من بين أهداف مهمة "كليبر"، إنتاج صور عالية الدقة لسطح "يوروبا"، وتحديد تكوينه، والبحث عن علامات النشاط الجيولوجي، وقياس سمك غلافه الجليدي، وتحديد عمق وملوحة محيطه.