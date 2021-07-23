وقالت عالمة المتحجرات دومينيكا سانتوس لوكالة "فرانس برس" "وجدنا حقلا كاملا يحوي بيوضا متحجرة لطيور يراوح حجمها بين خمسة وسبعة سنتيمترات. البيوض تعود إلى 85 مليون سنة".

وأضافت سانتوس: "علمنا بوجود آثار بيوض، وعندما بدأ العمل، جئنا لمراقبة الموقع، ووجدنا أكثر من 160 بيضة".

واكتشفت المتحجرات خلال أعمال تجديد في جامعة لا كوماهيو الواقعة في منطقة يعود تاريخها إلى حقبة الدهر الوسيط، على بعد 1100 كيلومتر إلى الجنوب من بوينس آيرس.

ويعمل فريق علماء من الجامعة منذ أسابيع في موازاة أشغال التجديد الجارية على الاعتناء بأية متحجرات يحتمل اكتشافها في الموقع، علما أن الاكتشاف يقع على بعد عشرات الأمتار من متحف العلوم الطبيعية في الجامعة.

وشرح عالم المستحاثات في المتحف خوان بورفيري بالاستناد على دراسات سابقة أن البيوض "عائدة إلى مجموعة من الطيور تسمى إنانتيورنيثس كانت شائعة جدا في العصر الطباشيري الممتد ما بين 145 و66 مليون سنة قبل العصر الحالي".

وتعتبر الأرجنتين غنية بالمتحجرات من العصور الثلاثة المهيمنة (الترياسي والجوراسي والطباشيري) الواقعة ضمن حقبة الدهر الوسيط، واكتُشف فيها أشخاص مختلفون عن أولئك الموجودين في نصف الكرة الشمالي.

وتقع أهم مواقع متحجرات الديناصورات في باتاغونيا (جنوب الأرجنتين) وفي مقاطعتي لاريوخا وسان خوان الغربيتين، ومقاطعة سالتا في الشمال.