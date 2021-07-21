وقاد بيزوس، صاحب شركة أمازون، اليوم، رحلة ناجحة إلى الفضاء، ليصبح بذلك ثاني ملياردير يصعد إلى الفضاء على متن صاروخه الخاص.

وأظهر مقطع فيديو منشور على حساب بيزوس الرسمي على "إنستغرام" بيزوس ومرافقيه "يسبحون" داخل الكبسولة، متأثرين بموقع تنعدم فيه الجاذبية والوزن.

وبدت علامات الفرح والإعجاب واضحة على محيا طاقم الكبسولة.

وفي تعليقه على الفيديو، اكتفى بيزوس بالقول: "هكذا يبدأ الأمر".

ونجح بيزوس في بلوغ هدفه وهو ارتفاع قدره 106 كيلومترات تقريبًا، أي أعلى بأكثر من 10 أميال (16 كيلومترًا) من رحلة ريتشارد برانسون، الذي انطلق إلى الفضاء على متن مركبة من صنع شركته "فيرجن غالاكتيك" في 11 يوليو.

واصطحب بيزوس شقيقه مارك بيزوس، ورائدة الطيران والي فونك (82 عاما) وطالب الفيزياء الهولندي أوليفر دايمن (18 عاما) والذي فاز والده في مزاد بمقعد في الرحلة.

وانطلق صاروخ "نيو شيبارد" من "بلو أوريجين" مع مجموعته المختارة من الركاب، في الذكرى 52 لهبوط أبوللو 11 على سطح القمر.