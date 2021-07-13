وأطلقت الخدمة في الهند العام الماضي، قبل تقديمها لاحقا في 26 بلدا، إلا أن "يوتيوب" وفر الإصدار التجريبي "بيتا" الآن في 100 بلد حول العالم.

وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن "يوتيوب شورتس"، يعد منصة لإعداد مقاطع فيديو قصيرة جدا ونشرها، كما هو الحال في "تيك توك".

ومنحت الخدمة للمستخدمين ميزة إضافة مقتطفات صوتية من فيديوهات على "يوتيوب"، مما يسهّل إنتاج بعض الفيديوهات التي قد تلقى انتشارا واسعا، كتلك التي يتم التعليق فيها على محتويات أخرى نشرت على المنصة.

ومن المزايا التي ستتوفر في "يوتيوب شورتس"، إتاحة ميزة مشاهدة الفيديوهات القصيرة التي تبلغ مدتها 60 ثانية كحد أقصى، وإضافة "فلاتر" لتصحيح الألوان في الفيديوهات، ونصوص في لقطات محددة.

ويقول "يوتيوب" إنه بمقدور المستخدمين إضافة أغنية أو مقطع صوتي من المنصة إلى فيديوهاتهم القصيرة.

ويمكن استخدام المحتوى الصوتي المتوفر في مكتبة "يوتيوب" مجانا، ولكن يسمح بذلك للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، إلا إذا حصل المستخدم على التراخيص المناسبة.

ولا يمكن لمن ينشرون الفيديوهات القصيرة الحصول على حصة من أرباح الإعلانات المعروضة في مشغّل الفيديوهات القصيرة، إلا أن "يوتيوب" أنشأ صندوقا ماليا مخصصا للفيديوهات القصيرة، لمكافأة منشئي المحتوى على مساهماتهم في تقديم فيديوهات قصيرة.

وسيستخدم هذا الصندوق لمساعدة منشئي المحتوى في تحقيق الربح من فيديوهاتهم، بينما تبدأ "يوتيوب" باختبار الإعلانات والعمل على حلول طويلة الأمد لتحقيق الربح.

ومن المستغرب في خطوة "يوتيوب" الجديدة أنها تأتي في الوقت الذي يرى خبراء في التقنية أن تطبيق "تيك توك" يسعى لمحاكاة منصة الفيديو الشهيرة، حيث ضاعف مؤخرا الحد الأقصى لطول الفيديو ليصبح 3 دقائق.