ويحدث ارتفاع ضغط الدم، عندما تكون قوة دفع الدم على جدران الشرايين عالية جدا باستمرار. ويمكن أن يتسبب ذلك في تضييق الشرايين، والذي بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومن حسن الحظ، فقد ثبت أن التدخلات الغذائية تعكس هذه العملية، خصوصا عند تناول بعض الأغذية، في مقدمتها الشوكولاتة الغنية بالكاكاو.

وتبيّن أن المركبات النباتية الموجودة في الكاكاو والتي تسمى "الفلافانول"، تقلل من ارتفاع ضغط الدم.

ولتحديد الارتباط بين المنتجات الغنية بالكاكاو وانخفاض ضغط الدم، قام فريق من الباحثين البريطانيين بمسح شمل الكثير من قواعد البيانات الإلكترونية وسجلات التجارب الدولية ذات الصلة، فضلا عن تدوين قصص مرضى تراجع ضغط الدم لديهم بعد إدخالهم الكاكاو في نظامهم الغذائي.

وحسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فقد كشفت التحليلات الخاصة بالدراسات والتي شملت ما لا يقل عن 856 شخصا، تأثيرا إيجابيا للكاكاو، وحتى لو كان تناوله في مدة زمنية تتراوح بين أسبوعين إلى 18 أسبوعا.

وأشار الباحثون من مؤسسة القلب البريطانية، إلى أن "الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو الغنية بالفلافانول قد يكون لها تأثير ضئيل ولكن مهم من الناحية الإحصائية في خفض ضغط الدم بمقدار 2‐3 ميلي متر زئبقي على المدى القصير".

وحذرت أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، فيكتوريا تايلور، من أن "شوكولاتة الحليب التي تحظى بشعبية، تحتوي نسبة منخفضة جدا من الكاكاو".

وأضافت تايلور: "الشيء الآخر الذي يجب تذكره هو أن جميع أنواع الشوكولاتة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب محتواها من الدهون والسكر، لذا يتوجب الحرص على عدم الإكثار منها كيلا تزيد الوزن الذي يؤثر بدوره على صحة القلب".