ونشر موقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي تقريرا للصيدلي البريطاني نيراج نايك، أكد فيه أنه "كمية السكريات في المشروبات الغازية من المفترض أن تجعل الشخص يتقيأ بمجرد شربها، لكن مع وجود حمض الفوسفوريك يضعف إحساسنا بكمية السكر ويترتب على ذلك زيادة ملحوظة في نسبة السكر في الدم، ومن ثم يرتفع الأنسولين في الجسم وتتحول إلى دهون على الكبد".

يتوافق ذلك مع دراسات أخرى أثبتت أن الفركتوز، وهو أحد العناصر الأساسية في المشروبات الغازية، يعمل على اختزان الدهون في منطقة البطن، مما يزيد من فرص الإصابة بمرض السكري.

أضرار بالجملة ولا فوائد

وفي السياق ذاته، تؤكد استشارية التغذية والسمنة الدكتورة فاطمة نجدت أن للمشروبات الغازية أضرارا "لا محدودة"، فضلا عن أنها لا تحتوي على أي عناصر غذائية مهمة، فهي ليست سوى مياه ممزوجة بالسكر ومواد أخرى تسبب الكثير من الأضرار وتكسب الجسم السعرات الحرارية.

وأضافت أن العديد من الدراسات التي أجريت على الرجال أثبتت أن شرب كوب واحد يوميا من المشروبات الغازية يزيد احتمالات الموت أو الإصابة بالنوبات القلبية بنحو 20 بالمئة، أما بالنسبة لمن يشربون أكثر من كوبين في اليوم فهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة تزيد على 85 بالمئة.

وتابعت نجدت: "أثبتت الدراسات أن تناول المشروبات الغازية بشكل مستمر يزيد أيضا من نسبة الإصابة بسرطان المستقيم والقولون على المدى البعيد، غير الأضرار على العظام، وهذا ما يفسر ابتعاد الرياضيين عنها".

علاقة وثيقة بالزهايمر والخرف

وذكرت استشارية التغذية والسمنة في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ألزهايمر والخرف أيضا مرتبطان ارتباطا كبيرا بمعدل السكر في الدم، لذلك يفضل تقليل المشروبات الغازية.

وقالت: "يمكن استبدال المياه الغازية بالمياه الفوارة والعصائر الطبيعية الطازجة، وهي غير مدرة للبول ولا تحتوي على الكافيين مثل المياه الغازية بل لها فوائد عديدة".

رسالة مهمة

كما عبرت استشارية التغذية والسمنة الدكتورة نورا حسني، عن إعجابها بموقف النجم الكروي الذي يتابعه الملايين خاصة الأطفال والمراهقين، مؤكدة أن "تصرفه سيدفعهم للاقتداء به، خاصة أنه أوصل رسالة غير مباشره بالابتعاد عن المشروبات الغازية واستبدالها بالمياة".

وتابعت في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن للمشروبات الغازية العديد من الأضرار مثل هشاشة العظام والإصابة بمرض النقرس والتهاب المفاصل، كما أنها تزيد من كثافة العظام، ولا تحتوي على أي عناصر غذائية ذات قيمة، ومليئة بالسكريات والسعرات الحرارية المضرة.

وختمت حسني حديثها بالحث على عدم الإكثار من المشروبات الغازية، حيث "يفضل ألا تزيد عن مرة واحدة في الأسبوع"، مؤكدة أنه عند الإكثار منها تخل بتوازن المعدة، ومن ثم تؤدي إلى التهابات المعدة والقولون، كما تزيد من حصوات الكلى التي تسبب آلاما لا تحتمل.