وانطلق الرواد الثلاثة إلى وحدة "تيانخه"، التي تعني "وئام السماوات"، على متن المركبة "شنتشو-12"، التي أطلقها في وقت سابق اليوم صاروخ من طراز "لونغ مارش 2-إف" من قاعدة إطلاق الصواريخ في صحراء غوبي، شمال غربي الصين.

ومن المقرر أن يقيم رواد الفضاء الثلاثة، وهم نيه هاي شنغ، البالغ من العمر 56 عاما، وليو بوه مينغ، وعمره 54 عاما، وتانغ هونغ بوه، أصغر الرواد الثلاثة سنا وعمره 45 عاما، لثلاثة أشهر على متن الوحدة تيانخه، وهي الجزء المخصص للمعيشة في محطة الفضاء المستقبلية.

وسيختبر الرواد الثلاثة خلال إقامتهم على الوحدة اسطوانية الشكل، والتي يزيد حجمها قليلا عن حجم الحافلة، تقنيات الوحدة بما في ذلك منظومة دعم المعيشة بها، بحسب ما ذكرت رويترز.

وسيراقبون أيضا كيف سيكون حالهم في الفضاء بدنيا ونفسيا لفترة إقامة ممتدة. وستمتد مهمة تالية لمحطة الفضاء 6 أشهر.

وتمثل المركبة "شنتشو-12"، التي تعني "السفينة الإلهية"، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة لازمة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022.

وكانت الصين بدأت هذا العام بإنشاء محطة الفضاء الخاصة بها بإطلاق "تيانخه"، وهي أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث، في أواخر أبريل الماضي.

ومن المنتظر أن يقيم طاقم "شنتشو" لثلاثة أشهر في وحدة تيانخه، وهي وحدة اسطوانية الشكل، طولها 16.6 متر وقطرها 4.2 متر.

وكانت آخر مهمة صينية مأهولة عام 2016، عندما انطلقت السفينة شنتشو-11 حاملة رائدي فضاء إلى تيانغونغ-2، وهي نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلوا هناك لنحو شهر.

وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030. وقد أصبحت في مايو ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.

يشار إلى أن الصين تخطط أيضا لإرسال رواد فضاء إلى القمر.