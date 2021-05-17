وتزداد مشكلة إدمان مواقع السوشيال ميديا، وتصبح أزمة كبيرة مع الطلاب قبل امتحاناتهم، لذا يحاول العديد منهم البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي وإيجاد طريقة للتخلص من هذا الإدمان قبل قدوم موعد الامتحانات والابتعاد عن كل ما يشتت انتباههم وأفكارهم في هذا الوقت الهام من العام.

وقدم استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية محمد هاني، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" بعض النصائح والخطوات التي تسهل عملية التخلص من إدمان السوشيال ميديا والابتعاد عنها رويدا رويدا خاصة لطلاب الجامعات والثانوية العامة التي تفصلنا أيام قليلة عن بدء امتحانات نهاية العام الخاصة بهم.

وقف وصول الإشعارات

عند وصول الإخطاران اليومية أو الـ"noftication"، على هاتفك تسرع للإمساك به لمعرفة ما وصلك من رسائل أو طلبات أو تعليقات، لذا إذا قمت بإغلاق خاصية الإشعارات من خيار الإعدادات فهذا يجعلك تلتهي كثيرا وفترات طويلة عن هاتفك.

قم بتحديد الوقت الذي تقضيه على مواقع التواصل

في بداية طريق التخلص من الإدمان، عليك تحديد الوقت الذي ستستخدم فيه هاتفك وتقضي بضع دقائق للتنقل بين وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تأتي خطوة هامة وهي مسح الكثير من التطبيقات من هاتفك المحمول حتى تجد صعوبة في استخدامها عند الحاجة والتفكير في تنزيلها مرة أخرى.

قلل إضاءة هاتفك والألوان والخلفيات به

لو جردت شاشة العرض من الألوان فستخفف من جاذبية هاتفك ويمكن أن يُعزز قدرة الشخص على التركيز ويخفف من انجذاب عقلك إليه ومحاولة تصفحه فترات طويلة.

حاول ترك هاتفك في غرفة أخرى

تمضية بعض الأوقات خاصة عند بدء الدروس والمذاكرة بعيدا عن الهاتف يجعل انتباهك مركزا في اتجاه واحد، فأحرص على فعل ذلك حتى تعتاد على عدم الإمساك بالهاتف المحمول كثيرا وضياع الوقت بسببه حيث أنك لن تستطيع منع نفسك عن تصفحه عندما يكون بالقرب منك، كما نصح هاني، بإبعاد هاتفك عن غرفة نومك عند أخذ قسط من الراحة والاسترخاء.

ضع حكمة على خلفية الشاشة

جرب وضع مقولة أو حكمة للجد والاجتهاد تحفزك على العمل والانتباه لدروسك، فعندما تراها قد تتراجع عن الإمساك بهاتفك وتصفح مواقع السوشيال ميديا.

تعطيل حساب فيسبوك بعد تجربة الخطوات السابقة والاعتياد عليها، يمكنك قبل موعد الامتحانات بفترة، أن تقوم بتعطيل حسابك الخاص على موقع فيسبوك بشكل مؤقت، للبعد عن تشتيت الانتباه والتركيز على دروسك الخاصة فقط.

المواقع التعليمية واليوتيوب

هناك العديد من المواقع التعليمية عبر شبكة الإنترنت، وموقع يوتيوب، تقوم بشرح بعض الدروس أو تعليم اللغات أو تستطيع من خلالها اتباع إرشادات ونصائح مفيدة في دراستك أو حياتك العملية وهي ستشغلك عن مواقع السوشيال ميديا وفي نفس الوقت تعود عليك بالنفع.

خطورة السوشيال ميديا والحالة النفسية

ومن جانبه حذر الطبيب النفسي جمال فيروز من خطورة استخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة، مشددا على ضرورة التقليل من الوقت الذي يمضيه الفرد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة وقبل النوم مباشرةً خاصة، بالنسبة للجميع وليس طلاب الثانوية العامة أو الجامعات فقط، مشيرا إلى أنه استخدامها قُبيل النوم يؤثر سلبًا على طبيعة النوم ومدته وجودته