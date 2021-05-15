وقالت شينخوا إن المركبة الفضائية تيانوين -1 هبطت على موقع في سهل يوتوبيا الجنوبي "تاركة بصمة صينية على المريخ لأول مرة".

وسيقوم مسبار الآن بعملية مسح لموقع الهبوط.

وتمثل تيانوين -1 أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ. وفشل مسبار تم إطلاقه بالاشتراك مع روسيا في عام 2011 في مغادرة مدار الأرض.

وكان صاروخ لونج مارش 5 قد أطلق تيانوين-1 التي يبلغ وزنها خمسة أطنان من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو العام الماضي.

وبعد أكثر من ستة أشهر وصلت تيانوين-1 إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير.

وأطلق على المركبة اسم تيانوين-1 نسبة إلى قصيدة صينية كتبت قبل ألفي عام.