وأوضحت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أنه من المقرر أن تهبط مركبة الفضاء الصينية "تيانوين-1" في منطقة "يوتوبيا بلانيتيا" على سطح الكوكب الأحمر في الفترة بين يومي 15 و19 مايو بتوقيت بكين.

يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للمريخ.

وكانت الصين نجحت في العاشر من فبراير الماضي في وضع المسبار "تيانوين-1"، الذي أطلقته من جزيرة هاينان بجنوب الصين في يوليو من العام الماضي، في المدار حول المريخ على أمل إنزال روبوت صغير على سطح الكوكب الأحمر.

وتسعى الصين إلى إنزال المسبار على سطح المريخ لجمع بيانات عن المياه الجوفية وربما علامات على وجود حياة قديمة، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وتعتبر بعثة الصين إلى المريخ الأكثر طموحا حتى الآن، وفي حال نجحت مهمة "تيانوين-1" في إنزال روبوت على سطح المريخ ستجعل من الصين ثاني دولة في العالم تنجح في ذلك بعد الولايات المتحدة.

ويشكل ذلك خطوة إضافية في برنامج الصين الفضائي الطموح الهادف إلى إقامة محطة فضائية مأهولة بحلول العام 2022 وإرسال رواد إلى القمر.

وانفقت الصين مليارات الدولارات في مهام استكشاف الفضاء فيما تحاول بكين تعزيز مكانتها العالمية وقوتها التكنولوجية الكبيرة.