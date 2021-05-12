وفي حال لم تعد الأدوية تجدي نفعا لعلاج الأرق، ينصح الخباء بتغيير أسلوب الحياة، من خلال اتباع طرق صحية، نستعرض منها هنا 5 طرق.

استبعاد الأجهزة المحمولة

يقول الخبراء إن التوقف عن استخدام الأجهزة المحمولة قبل النوم بساعة واحدة فقط يمكن أن يساعد في التحفيف من الأرق.

وتظهر الأبحاث أن وقف استخدام الهواتف المحمولة لمدة ساعة واحدة فقط قبل الذهاب للنوم يمكن أن يعزز إنتاج مادة الميلاتونين المعززة للنوم لمدة ثلاث ساعات.

تجنب القيلولة

القيلولة أكثر من اللازم، ولفترة طويلة، يمكن أن تؤثر في الواقع على قدرتك على النوم ليلا. وينصح الخبراء بأن أفضل وقت للقيلولة هو ما بين الساعة 2-3 ظهرًا.

وكما أن القيلولة الطويلة تسبب الأرق ليلا، فإن لكن أخذ القيلولة في وقت قريب جدًا من موعد نومك المعتاد، يمكن أن يجلب لك الأرق أيضا.

ضبط حرارة الغرفة

يقول الخبراء إن درجة الحرارة المثلى لغرفة النوم تتراوح بين 15.5 و19 درجة مئوية، حتى وإن كان ذلك في وقت الشتاء.

ارتداء الجوارب

ارتداء الجوارب المريحة تحافظ على الأقدام دافئة، مما يمكن أن يزيد الدورة الدموية ويوسع الأوعية الدموية. ونتيجة لذلك، يمكن أن تنخفض درجة حرارة الجسم بسهولة أكبر، وهو أمر مفيد للنوم.

التمارين الرياضية

لا تعتبر ممارسة الرياضة طريقة هامة للحفاظ على لياقتك فقط، لكنها قد تساعدك أيضًا في التغلب على الأرق، خاصةً إذا كان بإمكانك القيام بذلك في الخارج.