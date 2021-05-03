وقالت هيئة الأرصاد على صفحتها في فيسيوك إن طقسا شديد الحرارة سيحل خلال 72 ساعة القادمة.

وأوضحت:" ترتفع درجات الحرارة بداية من الاثنين حيث من المتوقع ان تسجل القاهرة ٣٩ درجة ويصاحبها مزيد من الارتفاع لتصل درجة الحرارة إلى ٤١ درجه يوم الأربعاء القادم بحيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، ثم يليه انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ولكن ليس بشكل كبير ليظل الطقس حار علي كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة".