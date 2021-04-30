قدمت الشركتان طلبا للوكالة الأوروبية للأدوية، للحصول على موافقة على تمديد تصريح استخدام لقاحهما المضاد لكوفيد-19، ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، في خطوة يمكن أن توفر للسكان الأصغر والأقل عرضة للخطر في أوروبا امكانية الحصول على اللقاح، للمرة الأولى.

قالت شركتا الأدوية في بيان يوم الجمعة، إن تقديمهما الطلب للوكالة الأوروبية للأدوية، استند إلى دراسة متقدمة شملت أكثر من ألفي مراهق، أظهرت فعالية وأمان تطعيمهم.

سوف يبقى الأطفال خاضعين للإشراف والمراقبة الطبية لحمايتهم وسلامتهم على المدى الطويل لمدة عامين آخرين.

سبق أن طلبت "فايزر إنك" و"بيونتيك" طلب ترخيص استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية أيضا ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

من جانبه، رحب وزير الصحة الألماني ينس شبان بالأنباء التي أشارت إلى احتمال نيل اللقاح الموافقة لاستخدامه مع أطفال أكبر سنا.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن شبان قوله على هامش زيارة لمصنع لقاحات في بلدة راينبيك الألمانية: "هذا قد يحدث فارقا حقيقيا آخر في حملة اللقاحات الخاصة بنا، إذا منحت الموافقة".

كان لقاح كوفيد-19 الذي تنتجته شركتا "فايزر إنك" و"بيونتيك"- أول لقاح يحصل على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية في ديسمبر الماضي، عندما تمت ترخيص استخدامه مع أي شخص يبلغ من العمر ستة عشر عاما فأكثر، في كل دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها سبع وعشرون دولة.