وقالت شركة "آي.كيو.في.آي.إيه هولدنغز" الأميركية، التي توفر بيانات وتحليلات لقطاع الرعاية الصحية، إنها تتوقع أن تشمل الجولة الأولى من التطعيم ضد "كوفيد-19" نحو 70بالمئة من سكان العالم بحلول نهاية 2022.

وذكر التقرير أنه من المرجح أن تكون هناك جرعات تنشيطية كل عامين، استنادا إلى بيانات حالية بشأن مدة تأثير اللقاحات.

وقال موراي أيتكن، نائب رئيس الشركة، إنه من المتوقع أن يكون الإنفاق على اللقاحات هو الأعلى هذا العام إذ سيبلغ 54 مليار دولار، في ظل حملات التطعيم الضخمة في أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن ينخفض في نهاية المطاف إلى 11 مليار دولار سنويا في 2025، حيث ستؤدي زيادة المنافسة وحجم الإنتاج إلى خفض الأسعار.

وذكرت الشركة أن الإنفاق المتوقع على لقاحات كوفيد-19 يمثل 2 بالمئة من إنفاق متوقع بنحو 7 تريليونات دولار على كافة أدوية الوصفات الطبية خلال المدة الزمنية المذكورة.