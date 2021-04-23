وهذا الإطلاق ثالث رحلة مأهولة للشركة التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وأول رحلة باستخدام كبسولة وصاروخ معاد تدويرهما.

ومن المقرر أن يقضي رائدا فضاء "ناسا" شين كيمبرو وميغان ماك آرثر، والفرنسي توماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية، وأكيهيكو هوشيد من اليابان، 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وكان من المفترض أن يتوجه رواد الفضاء الأربعة، إلى محطة الفضاء الدولية، الخميس، لكن الإقلاع تأخر بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة الساحل.

وتتطلب كبسولة "دراغون" من "سبيس إكس" رياحا هادئة في حالة الحاجة إلى هبوط طارئ أثناء الصعود إلى المدار.

وكتب بيسكيت على "تويتر": "يتوقع أصدقاؤنا على محطة الفضاء الدولية وصولنا ولا نريد أن نتأخر. لقد ركبوا غرفة نومي مؤخرا ورتبوا سريري حرفيا. مثل المضيفين اللطفاء!".