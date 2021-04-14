وأوضحت الدراسة التي شملت 48440 بالغا مصابا بالفيروس بين يناير وأكتوبر 2020 في الولايات المتحدة، ونُشرت في مجلة "بريتيش جورنال أوف سبورتس ميديسين"، أن الأشخاص الذين كانوا غير نشيطين بدنيا لمدة عامين على الأقل قبل الوباء، كانوا عند إصابتهم بالفيروس أكثر عرضة لدخول المستشفى وللبقاء تحت العناية المركزة، وبالتالي للوفاة بسبب كوفيد-19، من المرضى الذين اتبعوا باستمرار النصائح بممارسة النشاط البدني.

وبيّنت الدراسة أن "الخمول البدني شكّل أهم عامل خطر في كل النتائج"، بالمقارنة مع عوامل الخطر الأخرى كالتدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

ويعتبر التقدم في السن والذكورة وبعض الأمراض الموجودة مسبقا كالسكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية عوامل الخطر الأكثر ارتباطا بارتفاع عدة الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغ متوسط عمر مرضى العينة المشمولة بالدراسة 47 سنة، ثلثاهم تقريبا من النساء (62 بالمئة). وفي المتوسط، كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 31، أي أعلى بقليل من عتبة السمنة.

ولم تكن لدى نحو نصفهم أية أمراض سابقة مثل السكري وأمراض الرئة المزمنة والقلب والأوعية الدموية والكلى والسرطان، في حين أن نحو 20 بالمئة كان لديهم أحد عوامل الخطر هذه ونحو الثلث (32 بالمئة) لديهم اثنان أو أكثر.

وأبلغ الجميع عن مستوى نشاطهم البدني المنتظم 3 مرات على الأقل بين مارس 2018 ومارس 2020 خلال زياراتهم للعيادات الخارجية.

ووصف 15 بالمئة من هؤلاء أنفسهم بأنهم غير نشيطين (من 0 إلى 10 دقائق من النشاط البدني في الأسبوع)، فيما أكد 7 بالمئة أنهم يلتزمون الإرشادات الصحية بشكل منهجي (150 دقيقة على الأقل في الأسبوع).

أما البقية فيمارسون "بعض النشاط" (11-149 دقيقة في الأسبوع).

ونُقِلَ نحو 9 بالمئة من المجموع إلى المستشفى وتوفي 2 بالمئة منهم.

وبعد مراعاة الاختلافات بسبب العمر والعرق والأمراض المصاحبة، تبيّن أن الأشخاص الخاملين من المصابين كانوا أكثر عرضة للإدخال إلى المستشفى بأكثر من الضعف مقارنة بالأكثر نشاطاً.

كما كانوا أكثر عرضة بنسبة 73 بالمئة للحاجة إلى الإنعاش و 2.5 مرة أكثر عرضة للوفاة بسبب كوفيد-19.

ومع ذلك لا تقدم الدراسة دليلا على وجود صلة مباشرة بين عدم ممارسة الرياضة والنتائج التي اسفرت عنها.