يأتي هذا وسط تحذيرات روسية من عسكرة الفضاء وتحويله إلى ساحة صراع دولية. وكانت روسيا قد احتفت بهذه الذكرى منذ أيام من خلال مهمة خاصة أنجزها ثلاثة رواد فضاء باتجاه محطة الفضاء الدولية.

الإنجاز هذا، حققه رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين، الذي انطلق من مركز Baikonur الفضائي بكازاخستان، التابع وقتها للاتحاد السوفيتي.

وقبل أيام قليلة، ومن نفس القاعدة، انطلق رائدا فضاء روسيان وثالث أميركي، في مهمة خاصة باتجاه محطة الفضاء الدولية، احتفالًا بتلك الذكرى.

وتوالت بعدها إنجازات الإنسان في مجال الفضاء. ولعل أحدثها، وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ، في أول مهمة استكشاف عربية لكوكب آخر.

ويستمر عدد من الدول بالسعي إلى تطوير مجال الفضاء. بمنوال اتخذ طابعًا تنافسيًا. ومع احتدام السباق الدولي نحو الفضاء، تعلو التحذيرات من تحويله إلى ساحة معركة دولية.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى وضع وثيقة ملزمة قانونيًا، للحيلولة دون عسكرة الفضاء، ومنع نقل الأسلحة واستخدام القوة في الفضاء الخارجي.

الدعوة الروسية، جاءت لتشدد على ضرورة تأمين المساواة في وصول الدول للفضاء، وأهمية الحفاظ عليه للأجيال القادمة.