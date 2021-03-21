وقال مجلس العلماء الذي يعد أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسيا على موقعه على الإنترنت، الجمعة، إن اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم "التربسين من بنكرياس لحم الخنزير".

ومع ذلك، وافق المجلس على لقاح أسترازينيكا للاستخدام في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.

لكن المتحدث باسم أسترازينيكا بإندونيسيا قال في بيان: "في جميع مراحل عملية الإنتاج لا يستخدم هذا اللقاح. ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية"، وفق "رويترز".

ولم يرد المجلس ووكالة الغذاء والدواء في إندونيسيا بعد على طلبات للتعليق.

وافقت السلطات الإندونيسية الجمعة على استخدام لقاح أسترازينيكا بعد مراجعة تقارير، قالت إنه تسبب في حدوث جلطات دموية بين بعض من تم تطعيمهم به في أوروبا.

وتواجه إندونيسيا واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، مع تسجيل مليون و455788 إصابة و39447 حالة وفاة حتى السبت.