ونشر المصور الفنلندي جي بي ميتسافاينيو، الصورة العملاقة، التي تضم 20 مليون نجمة.

واستطاع ميتسافاينيو تشكيل الصورة عبر تجميع مئات الصور المركبة، والتي بدورها تتكون من صور كثيرة، حرص على دمجها خلال فترة طويلة من الزمن.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد بلغ عرض الصورة الهائل 100 ألف بكسل، واستغرق تشكيلها 1250 ساعة، خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009 و2021.

وعن سبب استغراقه لهذا الوقت الطويل في تشكيل الصور، أوضح ميتسافاينيو، أن ذلك يعود لحجم الصور وعمقها الكبيرين، مضيفا أن تعداد الصور في اللقطة 234.

وبيّن المصور، أنه حرص على الانتظار طويلا في بعض الأحيان لرصد اللقطات والأجزاء الناقصة والمفقودة بين الصور، وهو ما أجّل نشر النتيجة النهائية.

وأوضح أنه استعان ببرنامج "فوتوشوب"، وذلك خلال تجميع الصور ومطابقتها، مع إجراء تعديلات طفيفة بينها ليضمن توازن الألوان ودرجات الإضاءة.