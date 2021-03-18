وذكرت الوكالة: "الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19".

وأضافت: "تجري مراجعة تفصيلية إضافية فيما بلغنا عن 5 حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جدا ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية".

ومن جهتها أعلنت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا أنها تنتظر نتائج تحقيقات الجهة المنظمة في الاتحاد الأوروبي (وكالة الأدوية الأوروبية) في التقارير التي تحدثت عن إصابة عدد صغير من متلقي اللقاح بجلطات دموية.

ومن المقرر أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية نتائجها يوم الخميس.

وقالت الوكالة يوم الثلاثاء إنها ما زالت "مقتنعة بشدة" بفوائد عقار أسترازينيكا. وأشارت رئيستها إيمير كوك، إلى أن حالات جلطات الدم التي تحدثت عنها بعض البلدان كانت شائعة نسبيا بين عامة السكان.