وأظهرت الأبحاث التي أجريت في فبراير أنه تم اكتشاف أجسام مضادة في 20 امرأة حامل تلقت جرعتين من لقاح فايزر-بيونتيك خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من الحمل، بالإضافة لوجود الأجسام المضادة في مواليدهن الرضع، والتي تم نقلها من الأم عبر غشاء الجنين.

وقالت الدراسة: "النتائج التي توصلنا إليها تسلط الضوء على أن تطعيم النساء الحوامل قد يوفر حماية الأم والوليد من فيروس كوفيد-19".

وتم نشر نتائج الدراسة التي توصل إليها باحثون من المركز الطبي بجامعة هداسا الإسرائيلية، عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأكد القائمون على الدراسة أنه بالرغم من ثبوت نقل المناعة بنسبة 100 بالمئة، إلا أن عدد المشاركين في الدراسة قليل، مما يعني أن مزيدا من البحث هو أمر ضروري لقياس تأثير اللقاحات على المواليد الجدد.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن إحدى الباحثات، دانا وولف، قولها إن المجموعة ستبدأ الآن في النظر إلى المدة التي ستبقى فيها الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات، عند الأطفال.