وتأتي تلك الخطوة في مرحلة متقدمة من دراسة تجريها الشركة الأميركية على لقاحها المضاد لـ"كوفيد 19".

وستقيّم الدراسة سلامة وفعالية جرعتين من لقاح "mRNA-1273" بفاصل زمني يبلغ 28 يوما، وتعتزم تسجيل حوالي 6750 طفلا في الولايات المتحدة وكندا.

وقد تم ترخيص اللقاح بالفعل للاستخدام في حالات الطوارئ لدى الأميركيين، الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر.

كما تختبر الشركة في دراسة منفصلة بدأت في ديسمبر الماضي، استخدام اللقاح ذاته لدى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاما.

ويتم إجراء الدراسة الأخيرة بالتعاون مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، وهيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم في الولايات المتحدة.