وقال المدير السابق لمعهد القلب المصري جمال شعبان في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" إن "مرضى الضغط المرتفع الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب عضلة القلب الحاد، إذا تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد".

وهذا ما قد يؤدي، بحسب شعبان، إلى اختلال كهرباء القلب والإصابة بالسكتة المفاجئة.

وأضاف أن تأثير فيروس كورونا لا يقف عند حدود الرئة بل يشمل القلب أيضا، إذ يهاجم الفيروس "إنزيم الكونڤيرتنغ"، وبالتالي يؤثر على فاعلية أدوية الضغط.

المدخنون

وقال شعبان إن الرجال أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب وكذلك بفيروس كورونا، مفسرا ذلك بأن النساء لديهن وقاية فسيولوجية بسبب هرمونات الأنوثة.

ولفت إلى أن "النمط الغذائي غير الصحي وكثرة ضغوط الحياة على المرأة العصرية تؤدي دورًا مهمًا في إصابات النساء بأمراض القلب عند أعمار صغيرة" مضيفا "استقبلنا في معهد القلب فتيات وسيدات في العشرينات مصابات بأزمات قلبية".

وأكد أن المدخنين يتصدرون سلم الإصابات سواء بالنسبة لفيروس كورونا أو أمراض القلب، ورصد شعبان أعراضا ناتجة الإصابة بفيروس كورونا:

- سرعة تدهور الحالات عقب الشعور بضيق التنفس ما يعني ضرورة التدخل المبكر عند بداية الأعراض وليس انتظار تفاقمها خاصة في كبار السن ومرضى السكر والقلب.

- التدهور السريع لوظائف الكلي وربما حدوث الفشل الكلوي الحاد والارتفاع في إنزيمات الكبد.

- الارتفاع الشديد في مؤشرات التجلط "d-dimer" وارتفاع نسبة الفيبرينوچن "Fibrinogen" مما يستدعي استخدام الهيبارين لمنع التجلط.

- انخفاض الهيموغلوبين وكرات الدم الحمراء بشدة وزيادة نسبة ترسبات الحديد Ferritin في الدم.

- صعوبة التنفس ونقص كمية الأكسجين في الدم لا يتناسبان مع التغيرات في أشعة الصدر.

- زيادة كبيرة جدا في جميع مؤشرات الالتهاب في الجسم.

- وفاة نحو 50 ممن يتم وضعهم على جهاز التنفس الصناعي.

متلازمة ما بعد كورونا

وتطرق المدير السابق لمعهد القلب المصري عن متلازمة ما بعد كورونا قائلا: "كثيرون يعتقدون أن كورونا مجرد مرض تنفسي في الرئتين تنتهي مشكلاته بزوال الأعراض التنفسية".

لكن يبدو أن باثولوجي الفيروس (طبيعة المرض) ليس بهذه البساطة، إذ كشفت فحوص أجريت لعدد ممن أصيبوا بالفيروس استمرار الأعراض (غير التنفسية) لديهم لأسابيع عديدة وربما لبضعة أشهر.

والأمر سابق لأوانه للجزم بأنه قد تستمر مدى الحياة لدى البعض.. ولعل هذا ما دفع بعض من يعانون من متلازمة ما بعد كورونا للحديث عن معاناتهم عبر وسم #LongCovid.

وأوضح أهم نتائج الأبحاث بشأن سبب استمرار الأعراض غير التنفسية لفترات طويلة وهي أن "مستقبلات الفيروس موجودة في مناطق غير الرئتين وثبت وصول الفيروس إليها والتكاثر فيها مثل الأمعاء والدماغ والقلب والخصيتين والكلى والمشيمة والمثانة".

وختم حديثه بالإشارة إلى دراسة إيطالية أثبتت أن 87 بالمئة من المرضى طريحي الفراش دامت أعراضهم لأكثر من شهرين مثل السعال والحمى وضيق التنفس وآلام عضلية وآلام المفاصل وفقدان الشم وعسر الهضم، بينما في دراسة ألمانية تبين أن 78 بالمئة عانوا من اعتلالات قلبية دامت من شهرين إلى ثلاثة".