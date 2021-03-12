وذكرت الشركتان أن التحليل الأخير لبيانات إسرائيلية، يظهر أن اللقاح فعال بنسبة 97 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض والمرض الشديد والوفاة.

ويتوافق ذلك مع نسبة الكفاءة البالغة 95 بالمئة، المعلنة في نهاية تجارب المرحلة الأخيرة للقاح في ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، التي تعمل مع الجهات الصحية المقدمة للقاح، في بيان بالبريد الالكتروني، إن البيانات تستند إلى نظامها لتعقب انتشار العدوى.

كانت الوزارة ذكرت من قبل أن لقاح "فايزر بيونتك" يقلل عدوى فيروس كورونا بين الحالات الخالية من الأعراض بنسبة 89.4 بالمئة، وبنسبة 93.7 في الحالات المصحوبة بأعراض، وذلك وفقا لبيانات جمعت في الفترة بين 17 يناير و6 فبراير.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لـ"فايزر"، إن البيانات مهمة للمجتمع "لأنها تعني أن عددا قليلا من الناس ينقلون الفيروس إلى غيرهم بدون علم".

وأظهر التحليل أيضا كفاءة اللقاح في الوقاية من سلالة الفيروس سريعة الانتشار المكتشفة‭‭ ‬‬في بريطانيا، علما أن أكثر من 80 بالمئة من العينات المختبرة كانت تنتمي إلى تلك السلالة.

وتشير بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن نحو 55 بالمئة من السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "فايزر بيونتك"، مضيفة أن 43 بالمئة حصلوا على الجرعتين.

وقال الباحث بمعهد "وايزمان" للعلوم إيران سيغال، إن إسرائيل سجلت وفيات أقل بنسبة 71 بالمئة وإصابات أقل بنسبة 55 بالمئة، مقارنة بالذروة المسجلة في منتصف يناير الماضي.