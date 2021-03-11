وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن "المعلومات المتوفرة حتى الآن، تشير إلى أن عدد حوادث الانسداد التجلطي لدى الذين تلقوا اللقاح، ليست أعلى مما يسجل لدى عامة الناس"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت السلطات الصحية في الدنمارك والنرويج قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أنها علقت مؤقتا استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، بعد تقارير عن تكون جلطات دموية لدى بعض الذين تم تطعيمهم.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت النمسا استخدام دفعة من جرعات أسترازينيكا، ريثما تحقق في حالة وفاة بسبب تجلط دموي وانسداد رئوي.

وقالت السلطات الصحية الدنماركية، إن قرار البلاد تعليق التطعيم لمدة أسبوعين، "جاء بعد أن أصيبت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما، حصلت على جرعة من لقاح أسترازينيكا من نفس الدفعة التي استخدمت في النمسا، بجلطة دموية وتوفيت".

وأضافت أنها استجابت "لتقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة، سواء بالدنمارك أو من دول أوروبية أخرى".

وقال وزير الصحة ماغنوس هيونيك على تويتر: "من غير الممكن حاليا استنتاج ما إذا كانت هناك صلة. نتصرف بشكل استباقي.. الأمر يحتاج إلى تحقيق شامل".

من جانبه، قال مدير إدارة الوقاية من العدوى ومكافحتها في المعهد النرويجي للصحة العامة، جير بوكولم إنه "قرار احترازي"، دون أن يذكر إلى متى سيستمر التعليق.