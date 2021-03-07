قال موقع "سي نت" التقني إن هذه المكالمات الآلية غالبا ما تكون متعلقة بنشاط تجاري معين، مبرزا أن الحكومات وشركات الاتصالات تعمل جاهدة للقضاء عليها قدر الإمكان.

وأوضح المصدر أن وضع حد للمكالمات الهاتفية الآلية أمر لا يحدث بين عشية وضحاها، مشيرا إلى أن هناك خطوات مفيدة يمكن اتخاذها لحظرها بصفة شبه نهائية.

وفيما يلي أبرز النصائح المقدمة من طرف هيئة الاتصالات الفدرالية الأميريكية:

لا ترد على المكالمات الواردة من أرقام محظورة - لا ترد على مكالمات من أرقام لا تعرفها - لا تفترض أن المكالمة الواردة هي بالفعل من رقم محلي لمجرد أنها تبدو كذلك - لا ترد على أي أسئلة يمكن الإجابة عليها بـ "نعم" - إذا اتصل بك شخص ما وادعى أنه يعمل مع شركة XYZ ، فقم بإنهاء المكالمة واتصل بالشركة بنفسك. استخدم موقع الشركة للعثور على رقم رسمي - إذا قمت بالرد على مكالمة وسمعت تسجيلا مثل "مرحبا، هل يمكنك سماعي؟" قم بإنهاء المكالمة.



هذا وأصدرت شركات التكنولوجيا العملاقة ميزات للتقليل من هذه الاتصالات الآلية، حيث أطلقت شركة "غوغل" ميزة إلى Call Screen الخاصة بهواتف Pixel، وهي قادرة على اكتشاف المكالمات الآلية والمكالمات غير المرغوب فيها وحظرها لك

كما أضافت شركة "أبل" إلى نظام iOS 13 خيار "Silence Unknown Callers"، والذي يهدف إلى توجيه المكالمات من أرقام غير معروفة إلى البريد الصوتي.

تطبيقات

1- تطبيق AT & T's Call Protect متاح لنظامي التشغيل iOS وAndroid

يحظر الإصدار المجاني للتطبيق المكالمات العشوائية والآلية ويمكن من حظر جميع المتصلين غير المعروفين.

2- تطبيق Verizon Call Filter:

توفر الخدمة المجانية لهواتف أندرويد إمكانية اكتشاف الرسائل والمكالمات غير المرغوب فيها وتحظرها، كما تمنح لهواتف "آي أو إس" القدرة على السماح بالمكالمات من أرقام محددة فقط.

3- تطبيق Hiya:

تطبيق مجاني لأندرويد وآي أو إس يحجب المكالمات الآلية والرسائل العشوائية، ويوفر طريقة سهلة للإبلاغ عن أرقام "سبام".