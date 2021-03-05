وقالت خدمة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك"، في بيان، إن المستخدمين سيكونون قادرين على إجراء المكالمات الصوتية والمرئية الجماعية عبر نسخة الكمبيوتر لـ"واتساب"، علما أن هذه المكالمات ستكون مشفرة.

وحسبما نقلت "رويترز"، فإن البيان أشار إلى عمل المكالمات المرئية بسلاسة لكل من الاتجاه الرأسي والأفقي، ويتم تعيين تطبيق سطح المكتب ليكون دائما في المقدمة حتى لا تفقد أبدا محادثات الفيديو في علامة تبويب المتصفح أو النوافذ المفتوحة.

وتضع خطوة "واتساب" التطبيق في منافسة مع "زووم" و"غوغل ميت"، في ميدان المكالمات المرئية عبر سطح المكتب، في حين أشارت الشركة إلى معالجتها لأكثر من 1.4 مليار مكالمة في ليلة رأس السنة 2021.

وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، قد كشف في يناير، أن "واتساب" خسر ملايين المستخدمين خلال الأسابيع الأخيرة، بعد إعلانه إطلاق تحديث مثير للجدل يشارك بياناتهم مع شركته الأم "فيسبوك".

ورغم أن "واتساب" أجّل إطلاق التحديثات هذه التي كان من المقرر بدء العمل فيها في 8 فبراير، فإن التطبيق شهد "هجرة جماعية" إلى خدمات بديلة يرى المستخدمون أنها أكثر أمانا وخصوصية، مثل "سيغنال" و"تليغرام".

وخلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير، حمّل 25 مليون شخص على مستوى العالم "تليغرام" على هواتفهم، فيما اكتسب "سيغنال" 7.5 مليون مستخدم جديد، وفقا لأرقام نشرتها لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني.