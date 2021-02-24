وتعهدت شركتا "فايزر" و"موديرنا"، اللتين تنتجان لقاحين مصرح باستخدامهما في الولايات المتحدة، بإتاحة إجمالي 220 مليون جرعة للشحن خلال بضعة أسابيع، بحلول نهاية الشهر المقبل.

وفي الوقت نفسه، تعهدت شركة "جونسون أند جونسون"، التي قد تحصل على تصريح استخدام طارئ للقاحها المضاد لـ Covid-19 من إدارة الغذاء والدواء الأميركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بإتاحة 20 مليون جرعة، خلال الإطار الزمني نفسه.

وقال الدكتور ريتشارد نيتلز، نائب رئيس "جونسون أند جونسون" للشؤون الطبية، في حديثه أمام المشرعين الأميركيين، الثلاثاء: "إذا تم استلام تصريح الاستخدام الطارئ هذا الأسبوع، فنحن نأمل في المساهمة في إنهاء هذا الوباء في أقرب وقت ممكن".

وأضاف نيتلز أن الشركة مستعدة لشحن ما يقرب من 4 ملايين جرعة فور الحصول على ترخيص للقاح.

وقد كشفت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الأربعاء، أن لقاح فيروس كورونا المستجد ذا الجرعة الواحدة، الذي تنتجه "جونسون آند جونسون"، يوفر حماية قوية ضد الإصابة والوفاة من مرض "كوفيد 19"، ويتوقع أن تتخذ الهيئة الصحية الأميركية قرارها النهائي بشأن الاستخدام خلال أيام.

ويمكن أن يتاح للولايات المتحدة لقاح رابع ضد كوفيد-19 في أبريل، إذا تمكنت شركة "أسترازينكا"، من تأمين موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح الخاص بها.

وقال الدكتور رود دوبير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة الأعمال الصيدلانية الحيوية في "أسترازنكا"، إن الشركة ستطلق على الفور 30 مليون جرعة عند الموافقة على اللقاح، وما يصل إلى 50 مليون جرعة بحلول نهاية أبريل.

وقد أبرمت خمس شركات للأدوية، هي "فايزر" و"مودرنا" و"جونسون أند جونسون" و"أسترازنكا" و"نوفافاكس"، عقودا مع الحكومة الأميركية لتقديم 1.1 مليار جرعة لقاح في نهاية المطاف، وهو ما يكفي لتطعيم نحو 600 مليون شخص بشكل كامل، وهو ما يقارب ضعفي عدد السكان في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون من الشركات الخمس، للمشرعين، أنهم في طريقهم للوفاء بهذه الالتزامات، وأجمعوا على أنهم لا يتوقعون أن يعيق أي نقص في المواد طريقهم.