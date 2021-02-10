وقال موقع "هارفارد للصحة العامة" إن فكرة التعرف على وزنك كل صباح "منطقية"، فهي تمنحك فرصة معرفة مكاسبك والحفاظ عليها.

وأضاف: "بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن تكون هذه العملية ناجحة جدا. على اعتبار أن الوعي بالمكاسب يحفز الشخص على الاستمرار في نظامه الغذائي وفي ممارسة الرياضة".

إلا أن موقع جامعة هارفارد عاد ليشير إلى أن هذا الأمر لا ينصح به كل الأشخاص، مبرزا "بالنسبة لبعض أخصائيي الحميات، فإن التركيز على الوزن كل يوم يؤثر على الحمية والنشاط البدني".

وأبرز: "على سبيل المثال قد تجد وزنك ارتفع بمقدار 100 غرام، هذا لا يعني أن وزنك ارتفع فعلا، قد تكون مياه مخزنة في الجسم أو بعض الدهون التي ستحرق بسرعة".

وتابع: "وبالتالي فإن الاهتمام الكبير بالوزن قد يكون مضللا، ويؤدي في النهاية إلى الإحباط".

وكانت دراسة قديمة نشرت في مجلة "Obesity" وجدت أن قياس الوزن بشكل يومي من شأنه أن يساعد في منع زيادته.