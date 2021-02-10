في يناير 2021، حصلت الاتحاد على "الدرجة الماسية" لضمان أعلى معايير النظافة والتعقيم بحسب تدقيق "أبيكس للصحة والسلامة" الذي يقام للمرة الأولى بدعم من شركة التسويق SimpliFlying.

وعززت مبادرة التطعيم التي أطلقتها شركة الطيران مكانة الاتحاد كشركة رائدة في الصناعة في استجابتها للوباء وفي الحفاظ على سلامة موظفيها والمسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس: "لقد جعلنا اللقاح متاحا بشكل استباقي لجميع موظفينا، ليس للمساعدة في مكافحة آثار كوفيد-19 فحسب، بل لجعل المسافرين يشعرون بالثقة والطمأنينة في المرة القادمة التي يسافرون فيها معنا. نحن شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تجعل اختبار كوفيد-19 إلزاميا لكل مسافر وأفراد الطاقم قبل كل رحلة، والآن، نحن أول شركة طيران في العالم مع طاقم تم تطعيمه بنسبة 100 في المئة".

وأضاف "اخترت التطعيم في وقت مبكر جدا لإظهار دعمي الشخصي لبرنامج التطعيم الوطني ولتشجيع الجميع في الاتحاد للطيران ممن كانوا مؤهلين للحصول على اللقاح، على تلقيه في أقرب وقت ممكن. أود أن أشكر عائلة الاتحاد بأكملها على كل ما فعلوه لمساعدتنا في الوصول إلى هذا الإنجاز - إنني أشعر بالتواضع حقا".

وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال مبادرة الاتحاد للطيران "معا نحميها" لتطعيم الموظفين والتي تم إطلاقها رسميا في يناير من هذا العام. بناء على حملة "اختر للتطعيم" في دولة الإمارات العربية المتحدة، تهدف "معا نحميها" إلى مساعدة الموظفين على اتخاذ خطوات شخصية استباقية لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وفي العام 2020، اتخذت الاتحاد خطوات مهمة نحو دعم الموظفين لتلقي لقاح كوفيد-19، وبالتعاون مع السلطات الصحية، سهلت شركة الطيران وصول موظفي الخطوط الأمامية إلى برنامج استخدام الطوارئ في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الاتحاد للطيران واحدة من أوائل الشركات في العاصمة أبوظبي التي قامت بتأمين أماكن لموظفي الخطوط الأمامية - بما في ذلك الطيارين وطاقم الطائرات - في برنامج التطعيم في أبوظبي. كما حرصت الاتحاد على أن يصبح المركز الطبي التابع للاتحاد للطيران عيادة تلقيح معتمدة ضد فيروس كورونا.

وقالت نائب الرئيس للخدمات الطبية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مجموعة الاتحاد للطيران، نادية بستكي: "بعد برنامج التطعيم الوطني، عملنا بلا كلل لنصبح عيادة تطعيم كوفيد-19 معتمد لدعم موظفينا وعائلاتهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى اللقاح بسهولة. منذ ديسمبر 2020، نقدم مواعيد تطعيم داخلية لموظفينا وأحبائهم للتأكد من أننا نركز على رفاهية موظفينا".

وللمساعدة في زيادة ثقة الموظفين، تتضمن مبادرة "معا نحميها" محادثات افتراضية لربط الموظفين بالمهنيين الطبيين الرائدين، والعيادات المتنقلة حتى يتمكن الموظفون من تلقي اللقاح في العمل، ويتم تزويد الموظفين بإمكانية الوصول إلى معلومات اللقاح البسيطة والواضحة.

وفي أعقاب هدف حكومة الإمارات بتلقيح نصف سكان الإمارات بحلول نهاية مارس 2021، تتقدم الاتحاد للطيران قبل الموعد المحدد حيث تلقى أكثر من 65 في المئة من إجمالي قوتها العاملة بالفعل جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. مع استمرار التخطيط لمزيد من الأنشطة كجزء من مبادرة "معا نحميها"، سيستمر هذا الرقم في النمو حيث يتقدم المزيد من الموظفين إلى الأمام ويختارون التطعيم.

في محاولة لحماية المقيمين والمواطنين في دولة الإمارات، تشكر الاتحاد السلطات المعنية على دعمها في إتاحة اللقاح لتحقيق المناعة على الصعيد الوطني. الإمارات العربية المتحدة لديها حاليا ثاني أعلى معدل تطعيم في العالم.