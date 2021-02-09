وأضافت جانيت في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" : "عندما نتمكن من فهم المناخ وأنماط الطقس وفصول المريخ، ويصبح لدينا فهم شامل أفضل لكيفية تأثير العواصف الترابية على الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، فإن هذا كله يساعد في التعلم والاستعداد للبعثات البشرية المستقبلية إلى المريخ.

وتابعت رئيسة شركة Explore Mars والمديرة التنفيذية لشركة Janet's Planet: "يعتبر مسبار الأمل مصدر إلهام؛ لأن المدارات الستة الأخرى النشطة تتبع مسارات حول خط الاستواء، التي تميل إلى أن تكون متماشية مع دوران المريخ؛ بحيث تكون المشاهد التي نحصل عليها هي فقط مساحة محدودة من سطح المريخ في أي وقت".

وأوضحت: "مسبار الأمل سيحصل على صورة كاملة للكوكب بأكمله كل 10 أيام، مع مراقبة مناطق زمنية متعددة في مواقع متعددة على المريخ".

واستطردت قائلة: "سيعمل مسبار الأمل على تحديد نظام الطقس في المريخ ومساعدتنا على فهمه طوال 24 ساعة و 39 دقيقة و 35 ثانية في اليوم، وفي كل منطقة من مناطق المريخ".

أول قمر صناعي لطقس المريخ

وبحسب جانيت، فإن المركبة الفضائية تحمل ثلاثة أدوات علمية رئيسية ستسمح لها بمراقبة الغلاف الجوي للمريخ بأطوال موجية من الأشعة تحت الحمراء إلى الأشعة فوق البنفسجية البعيدة، مشيرة إلى أن من الواجب الأخذ بعين الاعتبار أن مسبار الأمل، يعد أول قمر صناعي لطقس المريخ على الإطلاق.

وترى مقدمة البرامج الشهيرة أن الطقس على كوكب المريخ ديناميكي للغاية، وقدرة مسبار الأمل على فهمه بشكل غير مسبوق، سيكون بمثابة تغيير في لعبة الاستكشاف.

وأكملت "جانيت" حديثها عن مهمة مسبار الأمل، لافتة إلى أنها سمعت سارة الأميري، رئيسة وكالة الفضاء الإماراتية تقول إن أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، "هي ضمان أن تكون مهمة مسبار الأمل مكملاً للبعثات الأخرى.

"بالنسبة لي، يعتبر وصول مسبار الأمل وقريبًا مسبار المثابرة الأميركي، هما أمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه الشراكات والتعاونات العالمية عندما تكون أهداف المهام مصممة بشكل أساسي لزيادة الفهم العلمي للبشرية جمعاء".

أقدام الإنسان على المريخ

تتوقع "جانيت" أن كوكب المريخ أصبح على وشك أن يستقبل الكثير من الزوار، وأن المعرفة التي اكتسبتها هذه البعثات تعمل على تقريب البشرية من رؤية آثار أقدام الإنسان على الكوكب الأحمر خلال العقود القادمة.

وأردفت "أتمنى لدولة الإمارات العربية المتحدة كل التوفيق خلال عملية الإدراج المداري لمسبار الأمل عندما يتعين على وحدة التحكم في المهمة استخدام محركات الدفع العكسي الستة "دلتا في"، لإبطاء سرعة لمدة 27 دقيقة متواصلة".

وأشارت إلى أن تصميم المسبار يعد جديدا تمامًا لمركبة فضائية. "سأراقبها بذهول ورهبة وهي تنفذ هذا العمل الفذ بنجاح." وختمت "مسبار الأمل.. أهلا بكم في كوكب المريخ."

تعد جانيت آيفي مقدمة برامج بارزة؛ إذ تقدم برنامج "جانيت بلانيت"، الموجه للأطفال من سن 6 إلى 10 سنوات، وتركز خلاله على الحقائق والأحداث العلمية والتاريخية، ويبث البرنامج عبر 100 محطة تلفزيونية عامة في الولايات المتحدة.

وتنال آيفي تقدير واسع النطاق في الولايات المتحدة، فقد حصلت على 11 جائزة إيمي الإقليمية و 5 جوائز جرايسي ألين عن أعمالها.