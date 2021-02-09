ومن خلال حملة “#نِت_آمِن" التي تستمر لأسبوع واحد، دعت غوغل المستخدمين لإجراء التحقق من إعدادات الخصوصية، عبر ميزة فحص الأمان في "إدارة إعدادات الخصوصية" التي تساعد على تحديد إعدادات الخصوصية بواسطة مجموعة من منتجات غوغل، وكذلك شجعتهم على دعوة 4 أفراد من العائلة أو الأصدقاء للقيام بالأمر نفسه من أجل بناء شبكة إنترنت عربية أكثر أمانا للجميع.

وفي هذا السياق، أعلنت غوغل أيضا عن عقد شراكة مع مؤسسة "إنجاز العرب" ووزارات التعليم في مصر والإمارات والسعودية وقطر والمغرب لتدريب 26 ألف طالب على برنامج "أبطال الإنترنت"، الذي يعلم الأطفال أساسيات المواطنة الرقمية والسلامة الإلكترونية حتى يتمكّنوا من استكشاف عالم الإنترنت بثقة وأمان.

ووفقا لغوغل، تهدف هذه الخطوة لمساعدة الآباء والأمهات في الشرق الأوسط على تزويد أطفالهم بالأدوات اللازمة لخوض تجربة أكثر أمانا أثناء التعلم عن بُعد طوال العام 2021.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة عبر مدونة "غوغل إريبيا" وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنصة، وتمثل جزءا من التزام غوغل بمساعدة الناس على خوض تجربة رقمية أكثر أمانا وحماية بياناتهم وخصوصيتهم، بحسب بيان حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه.

وبحسب البيان، فإنه يمكن إحداث فارق عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة مثل تحديث جهاز الكمبيوتر والمتصفح بصورة دورية، واستخدام كلمات مرور فريدة يصعب تخمينها.

كذلك يساعد استخدام ميزات "مدير كلمات المرور" و"التحقق من كلمة المرور" في غوغل في توفير حماية أكبر لحسابات المستخدمين، فيما تساعد ميزة "التحقق من كلمة المرور" المستخدمين على التحقق من مستويات أمان كلمات المرور التي يقومون بحفظها على حساب غوغل.

كذلك يساعد تفعيل ميزة المصادقة الثنائية في توفير مستوى أعلى من الأمان للحساب في حال تعرّضت كلمة المرور للسرقة.

وتتيح "إدارة إعدادات الخصوصية" للأشخاص الذين يملكون حسابا على غوغل حماية خصوصيتهم وبياناتهم عبر مجموعة من المنتجات، سواء من خلال اختيار حذف سجلّ التصفح ومحفوظات الويب تلقائيا، أو إيقاف تفعيل سجل المخطط الزمني في خرائط غوغل، وإدارة سجل المشاهدة على يوتيوب أو تعيين تنبيه لإجراء التحقق من الخصوصية.

وتوفر صفحة التحقق من إعدادات الخصوصية وسيلة سريعة تسمح للمستخدمين بتعديل إعداداتهم بحسب ما يرونه مناسبا.

كما تتيح خاصية إدارة كلمة المرور والتحقق منها إمكانية التحقق من مستوى أمان كلمات المرور التي يقوم المستخدم بحفظها على حسابه في غوغل.

ووفقا لغوغل، فإن أكثر من 200 مليون شخص يزورون صفحة التحقق من إعدادات الخصوصية كل عام.

وسيتمكن الأشخاص الذين يكملون إجراء التحقق من إعدادات الخصوصية وكلمة المرور من مشاركة "شارة" وسيتم تشجيعهم على دعوة 5 من الأصدقاء وأفراد العائلة لعمل الشيء نفسه والمساعدة في إنشاء شبكة ويب عربية أكثر أمانا.

وإضافة إلى الخطوات السابقة، ستشارك غوغل نصائح يومية خلال الفترة بين 9 و15 فبراير عبر حسابات غوغل إريبيا" على فيسبوك وتويتر لتثقيف الناس أكثر حول كيفية حماية بياناتهم والتمتع بتجربة أكثر أمانا على الإنترنت.

وكانت غوغل صممت برنامج "أبطال الإنترنت" لمنح الآباء والمعلمين المزيد من الأدوات للتحدث مع الأطفال بعمر 7 إلى 12 سنة حول موضوع السلامة على الإنترنت.

ويقوم البرنامج على 5 ركائز أساسية وبسيطة، هي "شارك بانتباه" و"لا تصدق الخدع" و"احم أسرارك" و"اللطافة من سمات الأبطال" و"اسأل واستفسر".

وتساعد هذه الدروس مجتمعة في جعل الأطفال يتعاملون بجدية مع مسألة الأمان، فضلا عن تحفيز ثقافة التغيير الإيجابية على شبكة الإنترنت.