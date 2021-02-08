وقام الباحثون باختبار مصل الدم لعدد من المتطوعين في دراسة جديدة، تم إعطاؤهم اللقاح ضد عينات الفيروس التي تم تعديلها وراثيا لتشبه سلالة فيروس كورونا الجديدة، ووجدوا أن الأجسام المضادة استجابت لهذه الفيروسات.

لكن بالرغم من ذلك، فإن أحد القيود على الدراسة هو "أن الفيروسات المهندسة لا تشمل المجموعة الكاملة من طفرات السلالة الموجودة في بريطانيا وجنوب أفريقيا"، وفقا للباحثين.

وأشارت المجلة العلمية إلى أن فعالية اللقاح ضد السلالة الموجودة في جنوب أفريقيا كانت "أقل فعالية قليلا" مقارنة بفعاليته ضد السلالة البريطانية.

ولكن وفقا للدراسة، فإن هناك أخبارا "غير واعدة" بالنسبة للقاح "أوكسفورد – أسترازينيكا"، حيث لم تكن جرعاته فعالة ضد كورونا المتحور في جنوب أفريقيا، مما دفع الحكومة في جنوب أفريقيا لإيقاف استخدامه في تطعيم العاملين في الرعاية الصحية هناك.

يذكر أن من بين تحورات فيروس كورونا التي تثير قلق العلماء وخبراء الصحة العامة حاليا ما يسمى بالمتغيرات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية والتي يبدو أنها تنتشر بسرعة أكبر من غيرها.