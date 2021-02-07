وأضافت الأميري في لقاء مع سكاي نيوز عربية: "شعور لا يوصف أننا سنصل إلى المريخ. مشوار الوصول إلى كوكب المريخ بدأ في 2013".

وأشارت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في مجلس الوزراء الإماراتي إلى أن مسبار الأمل "أمام أصعب مهمة، وهي دخول المسبار إلى مدار المريخ"، مؤكدة أن "مسبار الأمل يواجه تحديات قبل دخول مدار المريخ".

وأوضحت الأميري أن المسبار يضم أجهزة عديدة تمكنه من البقاء في الفضاء، مؤكدة أن التواصل مع المسبار في بداية المشروع كان أقوى بسبب قربه من الأرض.

وكشفت الأميري أن مسبار الأمل سيبقى في مدار المريخ لمدة سنة مريخية، إذ سيدرس الغلاف الجوي وحالة الطقس في المريخ.

وقالت الأميري إن دراسة التغييرات المناخية على المريخ تشير إلى إمكانية وجود حياة على هذا الكوكب، مضيفة أن دراسة الكواكب الأخرى تساهم في فهم أعمق لكوكب الأرض.

وأكدت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في مجلس الوزراء الإماراتي ان أهداف مسبار الأمل صيغت بمشاركة علماء آخرين حول العالم، وأن تدريب رواد الفضاء يهدف إلى استكشاف حالة الإنسان خارج الأرض.

وأوضحت الأميري أن سرعة مسبار الأمل ستقل بشكل كبير في 9 فبراير. وأشارت إلى أن العمر الافتراضي لمسبار الأمل 4 سنوات، وبعد انتهاء مهمة المسبار سيغلق أنظمته بدون تلويث لكوكب المريخ.