وتتصف السلالة المتكشفة في بادئ الأمر بمنطقة كينت في جنوب إنجلترا بأنها أسرع انتشارا وهو ما دفع العديد من الدول لتقييد السفر مع بريطانيا.

وتلقى أكثر من عشرة ملايين فرد في بريطانيا الجرعة الأولى من لقاح أسترا زينيكا أو فايزر للوقاية من الفيروس.

وقالت بريطانيا إنها ترى أن اللقاحين فعالان ضد سلالات كورونا المنتشرة بالمملكة.

وقال أندرو بولارد كبير المحققين بفريق تجارب لقاح جامعة أكسفورد "البيانات من تجاربنا على اللقاح بالمملكة المتحدة تشير إلى أنه لا يحمي فقط من الفيروس الأصلي بل يحمي أيضا من سلالة بي.1.1.7 التي سببت ارتفاعا في المرض منذ نهاية 2020 في أنحاء المملكة المتحدة".