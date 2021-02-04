وسيتم إنشاء الجزيرة الاصطناعية التي تبلغ تكلفتها 210 مليارات كرونر (34 مليار دولار) على بعد حوالى 80 كيلومترا من الساحل الغربي للبلاد وستتصل بالعديد من الدول الأوروبية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت وكالة الطاقة الدنماركية إن المحطة ستبدأ بقدرة إنتاجية 3 غيغاوات، بما يكفي لتلبية احتياجات 3 ملايين أسرة أوروبية من الكهرباء.

وصرح وزير المناخ دان يورغنسن، الخميس "سيكون مركز الطاقة في بحر الشمال أكبر مشروع إنشائي في تاريخ الدنمارك. وسيشكل مساهمة ضخمة في تحقيق الإمكانات الهائلة للرياح قبالة السواحل الأوروبية".

وأوضحت الوكالة الحكومية أن القدرة ستزيد في النهاية إلى 10 غيغاوات.

ولم تعلن الوكالة بعد موعدا لبدء بناء الجزيرة التي ستسيطر عليها الحكومة الدنماركية.

وأوضحت أن الهدف هو استخدام الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح لتزويد السفن والطائرات والشاحنات بالوقود.

وفي الوقت الحاضر، تمتلك الدنمارك 1.7 غيغاوات من طاقة طاحونة الرياح البحرية. ومع اكتمال بناء جزيرة الطاقة قبالة غرب الدنمارك وجزيرة أصغر في بحر البلطيق، يتوقع أن تزيد قدرة الدنمارك بنحو 7 مرات.

وأضاف يورغنسن "من خلال إلهام الآخرين وتطوير حلول خضراء جديدة يرغبون أيضًا في استخدامها، يمكننا القيام بشيء لمكافحة تغير المناخ".