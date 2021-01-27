ووفق التسريبات فإن "سوني" ستتخلى عن الهواتف كبيرة الحجم التي حرصت على تقديمها في السنوات القليلة الماضية.

وحسبما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني بناء على تسريبات خاصة بـ"أون ليكس"، سيأتي "إكسبيريا كومباكت" بأبعاد تبلغ 140 و68.9 و8.9 ميلي متر.

كذلك سيدعم الهاتف كاميرا "سيلفي" بدقة 8 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا مزدوجة رئيسية بدقة 13 ميغابكسل في القسم الخلفي للجهاز.

وسيتوفر قارئ بصمات مدمج لمزيد من الحماية للبيانات المخزنة على الهاتف الذي يأتي بشاشة قياس 5.5 إنشا.

وسيكون هاتف "سوني" الجديد إن صدقت التسريبات أول هاتف صغير الحجم من الشركة منذ إصدارها لـ"إكسبيريا إكس زد 2" في العام 2018.

وتثار تساؤلات عديدة حول هاتف "سوني" المقبل، حيث يعتقد متخصصون تقنيون بأن عليها أن تتجاوز مشكلة الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، أي تقديم أداء ومواصفات متواضعة تناسب حجمها الصغير.

وإلى جانب ذلك، تبرز مشكلة تسويقية تعترض طريق الهواتف الصغيرة التي لا تقدم أي شيء مميز مقارنة بتلك الأكبر حجما، حيث حقق "آيفون 12 ميني" مثلا مبيعات ليست جيدة مقارنة بتلك التي سجلتها أجهزة أكبر حجما.