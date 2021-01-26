ووصفت "أسترازينيكا" في رد مكتوب تقارير وسائل الإعلام الألمانية التي تفيد بأن فعالية لقاحها منخفضة للغاية مع كبار السن بأنها "غير صحيحة تماما".

وأضافت أن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تدعم تلقي كبار السن اللقاح، مشيرة إلى أن تحاليل المسنين الذين شاركوا في تجارب اللقاح أظهرت استجابات مناعية قوية، حسبما نقلت "رويترز".

وجاء رد "أسترازينيكا" على تقريرين لصحيفتي "هاندلسبلات" و"بيلد" الألمانيتان تناولا فعالية لقاحها، بأنها محدودة للغاية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وقالت صحيفة "بيلد" في نسختها على الإنترنت، إن المسؤولين الألمان قلقين من أن اللقاح قد لا يحصل على موافقة هيئة الأدوية الأوروبية لاستخدامه مع من تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وكانت "أسترازينيكا" انضمت إلى صف الشركات التي أعلنت عن نتائج اللقاح الخاص بها المضاد لفيروس كورونا، والذي تطوره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، في نوفمبر الماضي.

وذكرت "أسترازينيكا" وقتها في بيان، أن اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 فعال بنسبة 70 في المئة للوقاية من المرض.

وتعد هذه النسبة أقل من لقاحي "فايزر- بيونتيك" و"موديرنا" اللذين تقترب فعاليتهما من نسبة 95 في المئة، كما أنها أقل من النسبة التي أعلنت عنها روسيا بالنسبة إلى لقاحها "سبوتنيك 5"، والتي قالت إنها تصل إلى 92 في المئة.

غير أن الشركة أوضحت أن هذه نتائج مؤقتة، واستندت إلى تجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في كل من بريطانيا والبرازيل، وشملت 20 ألف شخص، بينهم 131 شخصا أصيبوا بالمرض.

وما يميز لقاح "أسترازينيكا" أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.

يشار إلى أن لقاح "فايزر- بيونتيك" يحتاج إلى تخزينه عند درجة حرارة منخفضة تصل إلى سالب 70 درجة مئوية، في حين أن لقاح "موديرنا" يمكن حفظه في درجات حرارة تناسب الثلاجات العادية، أي بين 2 و8 درجات.