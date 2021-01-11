وحسب موقع "ويب طب"، فإن هناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالصداع بعد الأكل، أبرزها انخفاض مستوى السكر في الدم.

وأوضح المصدر أن انخفاض السكر في الدم يتسبب غالبا في صداع نصفي، مضيفا أنه "يحدث انخفاض مستوى السكر في الدم لسببين، هما عادات الطعام السيئة أو أسباب مرضية".

وفيما يتعلق بعادات الطعام السيئة، فإن ذلك يعود إلى تناول أطعمة غنية بالسكريات وأعداد كبيرة من الوجبات في اليوم الواحد، فضلا عن تناول الأطعمة في أوقات غير منتظمة أو متأخرة.

أما ما يخص الأسباب المرضية، فإن انخفاض مستوى السكر يحدث نتيجة مرض السكري أو أورام في الجهاز الهضمي أو عدم انتظام مستوى الهرمونات بالجسم.

وقد يحدث الصداع بعد الأكل لأسباب أخرى مثل، تناول الأطعمة والمشروبات الباردة، أو الحساسية تجاه أنواع معينة من المأكولات.

ولعلاج هذا الأمر، ينصح الأطباء بتغيير أنماط الطعام السيئة المذكورة أعلاه، وزيارة الطبيب في حال كان الأمر متعلقا بأسباب مرضية.