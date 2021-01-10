ومنحت أبل الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار مبنى الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء.

وذكرت الشركة في بيان أنه "لا يوجد مكان على منصاتها للتهديدات بالعنف والنشاط غير القانوني".

وأضافت "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات".

وعقب تعليق حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته على تويتر بشكل نهائي، توجه أنصاره إلى منصة أخرى هي "بارلير"، حيث استمروا بالتعبير عن غضبهم من نتائج الانتخابات، واستمروا بنشر دعوات للتظاهر.

ووجهت شركة غوغل ضربة جديدة لترامب وأنصاره، بإزالتها تطبيق "بارلير" بشكل مؤقت من متجرها.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "بارلير" جون ماتزي أن الدعوات لأعمال العنف والتمرد والشغب "لن يكون لها مكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

قرار تويتر

وأوقف "تويتر" حساب ترامب نهائيا في ساعة متأخرة الجمعة، وحرمه من التواصل مع متابعيه الذين يصل عددهم إلى قرابة 90 مليون متابع.

وأشار موقع التواصل الاجتماعي الشهير إلى أن قراره ينبع من "مخاطر التحريض على مزيد من العنف"، بعد 3 أيام من حث ترامب آلافا من أنصاره على السير إلى الكونغرس أثناء عقد جلسة للتصديق على هزيمته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.