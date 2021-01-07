ومن المرتقب الانتهاء من بناء مركز شنغهاي الدولي للرياضات الإلكترونية في العام 2023، باستثمار عالمي قدره 5,8 مليار يوان، (نحو 900 مليون دولار)، لجعل المدينة وجهة لعشاق الرياضات الإلكترونية في العالم.

وقال مسؤولون محليون، من منطقة مينهانغ إن المجمع سيضم قاعة للرياضات الإلكترونية تتسع لستة آلاف مقعد، وفندقا من فئة خمس نجوم، ومتحفاً مخصصاً للعبة.

وسيتمكن الموقع الممتد على مساحة 500 ألف متر مربع، من استيعاب "مئات الشركات الصينية والأجنبية" المتخصصة في الرياضات الإلكترونية، وفقًا للسلطات المحلية.

وتطمح شنغهاي، التي استضافت في الخريف الماضي بطولة العالم للأساطير (ليغ أوف ليجيندز) إلى أن تصبح "عاصمة الرياضة الإلكترونية".

وبلغت إيرادات الرياضة الإلكترونية نحو 6.3 مليار دولار في عام 2018، أي 41.4 في المئة إجمالي إيرادات الصناعة في البلاد.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 9.5 مليار دولار في 2023. والرياضة الإلكترونية مصطلح عالمي يطلق على عن منافسات ألعاب الفيديو حيث يتنافس اللاعبون على هيئة أفراد أو فرق ضمن بطولات محلية أو عالمية بهدف الفوز بجوائز معنوية ومادية. وتتبع هذه البطولات لمجموعة من القوانين ويمكن ان تتم داخل صالات بحيث يجتمع اللاعبون في مكان ووقت محدد أو عن بعد من خلال الانترنت ويتم ذلك بعد الاتفاق على مواعيد وجدول المباريات.