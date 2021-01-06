ويمثل ذلك تصعيدا للتوتر مع بكين قبل أسبوعين فحسب من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، لرويترز إن هذه الخطوة تهدف للحد من المخاطر التي يتعرض لها الأميركيون من تطبيقات للبرمجيات الصينية التي تمتلك قواعد ضخمة للمستخدمين، وقدرة على الوصول لبيانات حساسة.

وجاء في الأمر التنفيذي، أن على الولايات المتحدة أن تتخذ تدابير قوية في مواجهة التطبيقات الصينية لحماية الأمن القومي.

ويكلف الأمر وزارة التجارة بتحديد التعاملات التي سيتم حظرها في غضون 45 يوما، ويستهدف تطبيقي (كيو كيو واليت) و(وي تشات باي)التابعين لمجموعة تنسنت هولدينجز.

ووردت في الأمر التنفيذي أيضا أسماء التطبيقات (كام سكانر)، و(شير إت)، و(تنسنت كيو كيو)، و(في ميت)، التابع لشركة يو سي ويب، التابعة لمجموعة علي بابا و(دبليو. بي. إس أوفيس) التابع لشركة بكين كينج سوفت أوفيس سوفتوير.

ويقول الأمر "بالنفاذ إلى الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، يمكن لتطبيقات البرمجيات، المتصلة بروابط صينية الوصول إلى، والتقاط، شرائح كبيرة من المعلومات من المستخدمين بما فيها معلومات حساسة... ومعلومات خاصة".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، إن الصين ستتخذ كل التدابير الضرورية، لحماية الحقوق المشروعة للشركات في ضوء قرار ترامب.

وأضافت: "أن الولايات المتحدة تسيء استخدام قوتها وتعمل دون مبرر معقول، على كبح الشركات الأجنبية".